КРТИ «порадует» студентов платной парковкой на Васильевском

КРТИ &#171;порадует&#187; студентов платной парковкой на Васильевском
Зона платной парковки. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Глава Администрации Василеостровского района Эдуард Ильин планирует сделать парковки на острове платными. Автомобилями здесь пользуются преимущественно студенты вузов и сотрудники научных центров.

На Васильевском острове почти нет жилья бизнес-класса и крупных бизнес-центров. Вместе предпринимателей с туго набитыми кошельками район изобилует студентами, преподавателями и научными работниками, пишет «Мойка78».

Сейчас Василеостровский остров стоит во второй очереди согласования адресного перечня платных парковок. Оборудовать их предлагается на улицах, прилегающих к Малому, Большому и Среднему проспектам.

Планы по введению платной парковки на Васильевском острове подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Решением этого вопроса займется Центр управления парковками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга и МВД договорились об организации системы взимания штрафов за неоплату парковки в центре города.

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КРТИ «порадует» студентов платной парковкой на Васильевском
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