Смольный и МВД пришли к соглашению по поводу штрафов за неоплату парковки

Власти Северной столицы и МВД договорились об организации системы взимания штрафов за неоплату парковки в центре города.

Платные парковки в Санкт-Петербурге появились еще в 2015 году, однако автомобилисты могли пользоваться ими бесплатно, поскольку система взыскания штрафов не действовала. Смольный не мог уведомлять водителей о штрафах, поскольку МВД не имело полномочий предоставлять необходимые для этого данные городским службам.

В среду, 19 февраля, на заседании Законодательного собрания, начальник петербургского Главка Роман Плугин заявил, что решение проблемы находится на стадии реализации и ждет подписи градоначальника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение 2020 года в Петербурге обустроят новые перехватывающие парковки. Их общая вместимость составит около 700 машиномест.