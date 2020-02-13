В 2020 году в Петербурге появятся новые перехватывающие парковки

На сегодняшний день в городе насчитывается 14 перехватывающих автостоянок на 1579 машино-мест. Фото: pixabay

На сегодняшний день в городе насчитывается 14 перехватывающих автостоянок на 1579 машино-мест. Фото: pixabay

В рамках реализации инициативы движения Общероссийский народный фронт в Северной столице появятся новые перехватывающие парковки.

В настоящем году в городе построят восемь таких площадок. Планируется, что они откроются вблизи станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов». А также у ж/д станции «Царское Село».

Как сообщили в пресс-службе Регионального исполкома Общероссийского общественного движения НФР, данная программа была утверждена Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры города.

Общая вместимость новых парковок составит более 700 мест.

В НФР также отметили, что дополнительные перехватывающие парковки снизят нагрузку на улично-дорожную сеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что главврач Боткина подал иск о принудительном помещении сбежавшей пациентки в больницу. Врачи выявили у горожанки подозрение на коронавирус.