Главврач Боткина подал иск о принудительном помещении сбежавшей пациентки в больницу

В Северной столице Куйбышевский районный суд вернул заявителю иск к местной жительнице о принудительном помещении в Боткинскую больницу. Девушка с подозрением на китайский коронавирус сбежала из медучреждения.

Иск подал главврач клиники, а после получил бумаги обратно. Он настаивал на том, что у пациентки в ходе осмотра и сбора анамнеза были выявлены характерные симптомы. Девушку это не смутило и она самовольно покинула больницу, уклоняясь от общения с работниками.

Врач также заявил, что обследование горожанки было проведено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания. В результате сотрудник настоял на том, чтобы вернуть ее в Боткина до 19 февраля.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, решение связано с неподсудностью пациентки. Проще говоря, обращение нужно было передать в другую инстанцию.

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