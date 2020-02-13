У директора петербургской компании похитили Toyota за 5,6 миллионов

В Красносельском районе Северной столицы неизвестный похитил дорогостоящий внедорожник. Спутниковая сигнализация от машины была найдена в Ломоносовском районе Ленобласти.

Обо всем стало известно в среду, 12 февраля. В отдел полиции обратился 38-летний директор одной из компаний. Он рассказал, что в период с 20:30 11 февраля до 2:30 следующего дня от дома №3 по Гвардейской улице неизвестный похитил Toyota Land Cruiser 200.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, свою иномарку мужчина оценил в 5,6 млн рублей.

Машина оборудована спутниковой сигнализацией «Цезарь Сателлит». Последнее время проверки связи было около 21:30 на месте стоянки. Оборудование спутниковой сигнализации найдено у деревни Ретселя («Туутари-парк»).

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