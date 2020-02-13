ДТП с самосвалом затруднило движение утром по Бухарестской

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля. Машины не поделили дорогу на Бухарестской улице.

Авария случилась сегодня, 13 февраля, около дома №5. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что транспортные средства не получили значительных повреждений. По словам очевидцев, в результате происшествия образовалась пробка по направлению к Лиговскому проспекту.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение транспорта на Бухарестской улице к настоящему моменту не затруднено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП на трассе Санкт-Петербург — Невель. В результате аварии пострадали граждане Белоруссии.