Гражданин Белоруссии пострадал в ДТП на трассе Санкт-Петербург — Невель

Одним из пострадавших в ДТП на трассе Петербург — Невель оказался гражданин Белоруссии.

«Посольство Белоруссии в России отслеживает ситуацию с ДТП, произошедшем на 485-м км трассы Р23 в Пустошкинском районе Псковской области, в результате которого пострадал гражданин Республики Белоруссия», — заявили в посольстве Белоруссии в РФ, сообщает информационное агентство БелТА.

Микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом в Пустошкинском районе Псковской области, в момент аварии ехал по встречной полосе. По предварительной информации, водитель микроавтобуса заснул за рулем, но официальные предварительные причины ДТП пока не названы. На месте происшествия работает следственная бригада.

Ночью 13 февраля в Псковской области на трассе Петербург — Невель произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo. ДТП произошло в Пустошкинском районе у деревни Руда. В результате погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Все погибшие граждане Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».