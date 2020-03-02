Путин предложил поправки в Конституции касательно брака

Путин предложил поправки в Конституции касательно брака
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин предложил закрепить в Конституции поправки касательно понятия брака.

Детали данной поправки привел вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. Он рассказал, что президент внес предложение о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.

Толстой также подчеркнул важность предложения о закреплении данного понятия в основном законе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский президент подписал закон о расширении программы маткапитала. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин госдума конституция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С 3 марта проспект Ветеранов будет закрыт для движения транспорта
В Смольном утвердили новую схему выкупа школ и детсадов у застройщиков
Около «Московских ворот» в ДТП с автобусом и легковушкой ...
Петербург побил весенний температурный рекорд 23-летней давности
Путин предложил поправки в Конституции касательно брака
Суд рассмотрит дело о вандализме на «Балтийской»: обвиняемый ...
В Петербурге начались испытания боевой подлодки «Волхов»
Макияж и целование икон: стало известно, какие привычки петербуржцев ...