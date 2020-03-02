Путин предложил поправки в Конституции касательно брака

Российский лидер Владимир Путин предложил закрепить в Конституции поправки касательно понятия брака.
Детали данной поправки привел вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. Он рассказал, что президент внес предложение о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.
Толстой также подчеркнул важность предложения о закреплении данного понятия в основном законе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский президент подписал закон о расширении программы маткапитала. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.