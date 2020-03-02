В Тихвине двое похитили подростка и вывезли его в лес

Молодого человека обвиняли в угоне автомобиля. Непонятно, правда ли это.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщают источники в правоохранительных органах. Все случилось еще в воскресенье – 16-летнего парня затолкали во внедорожник двое местных жителей, которые вывезли его в лес. Подростка подозревают в угоне автомобиля, и пытались выбить признание при помощи пощечин.

О пропаже ребенка в полицию заявила его бабушка. Она рассказала, что парень состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В итоге трудный подросток вернулся домой пешком. Не уточняется, удалось ли найти попавший автомобиль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка, похитившая 4 млн рублей, не сядет в тюрьму. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно и штрафом в размере 400 тысяч рублей.