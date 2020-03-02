Петербурженка, похитившая 4 млн рублей, не сядет в тюрьму

Мошенница отделалась условным сроком и штрафом.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Елену Корзун признали виновной в хищении четырех миллионов рублей. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также были удовлетворены иски на сумму более четырех миллионов рублей.

Напоминаем, что свои злодеяния Корзун совершила еще десять лет назад. В 2010 году она занимала пост генерального директора и держателя реестра акционеров ЗАО «Модуль-К». Воспользовавшись своим служебным положением, мошенница похитила крупную сумму у аукционера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прокуратура добилась замены штрафов, наложенных на организацию, на предупреждения.