Возлюбленная Данилы Козловского родила

Пара не сообщает ни имя ребенка, ни даже пола. Пока что эта информация держится в секрете.

Об этом стало известно 2 марта. Обо всем актриса и режиссер Ольга Зуева рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила снимок с малышом и написала трогательный пост. В нем женщина объяснила, как много для нее значит рождение ребенка и как долго она этого ждала.

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня»,

— написала Зуева.

Напоминаем, что актриса рожала в Америке, куда также улетел и Данила Козловский, чтобы поддержать возлюбленную.

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