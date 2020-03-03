В Южной Корее от коронавируса погибли 28 человек

В Южной Корее от коронавируса погибли 28 человек
Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 600 новых случая заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 4 812. При этом 28 заболевших COVID-19 умерли. Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

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