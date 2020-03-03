В Павлово в доме нашли мумифицированный труп женщины

В Павлово в доме нашли мумифицированный труп женщины
При вскрытии квартиры с трупом присутствовали полицейские. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кировском районе Ленинградской области выясняют причины смерти неизвестной женщины. Мумифицированный труп обнаружили в одной из квартир поселка Павлово.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 2 марта обратился начальник ЖКХ. Он сообщил, что жители дома 7 по Советской улицы намерены вскрывать дверь соседки и хотят, чтобы при этом присутствовали полицейские.

Женщина долгое время не выходила из квартиры, что вызвало беспокойство соседей.

После вскрытия двери в квартире обнаружили мумифицированный труп женщины. Состояние его не позволяет установить личность погибшей. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в морг для выяснения причины смерти и установления личности.

По словам соседей, жительница квартиры страдала расстройством психики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на проспекте Луначарского нашли мумифицированный труп.

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