В Павлово в доме нашли мумифицированный труп женщины

В Кировском районе Ленинградской области выясняют причины смерти неизвестной женщины. Мумифицированный труп обнаружили в одной из квартир поселка Павлово.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 2 марта обратился начальник ЖКХ. Он сообщил, что жители дома 7 по Советской улицы намерены вскрывать дверь соседки и хотят, чтобы при этом присутствовали полицейские.
Женщина долгое время не выходила из квартиры, что вызвало беспокойство соседей.
После вскрытия двери в квартире обнаружили мумифицированный труп женщины. Состояние его не позволяет установить личность погибшей. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в морг для выяснения причины смерти и установления личности.
По словам соседей, жительница квартиры страдала расстройством психики.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на проспекте Луначарского нашли мумифицированный труп.