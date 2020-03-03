Арбитражный суд арестовал территорию намыва на Васильевском, принадлежащую компании Seven Suns Development

Арбитражный суд арестовал территорию намыва на Васильевском, принадлежащую компании Seven Suns Development
Сейчас Seven Suns Development принадлежат ЖК "Я - романтик" и "Тихая гавань". Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Четыре участка на намывных территориях Васильевского острова, принадлежащие компании Seven Suns Development, арестованы Арбитражным судом Петербурга и области с целью обеспечения выполнения исковых требований.

Разбирательство в отношении Seven Suns Development инициировала компания «Терра Нова» летом прошлого года. В требованиях истца значилось наложение ареста на четыре участка, являющихся собственностью Seven Suns Development, общей площадью 6 га. «Терра Нова» намерена взыскать с ответчика 1 млрд рублей.

Ранее земля принадлежала истцу, а в декабре 2018 года была приобретена на торгах Российского аукционного дома компанией Seven Suns Development за 1,5 млрд рублей. Вероятно, полностью расплатиться за покупку организация не смогла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура заставила петербургское предприятие выплатить сотрудники 5-миллионный долг по зарплате.

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