16 петербуржцев со спинально-мышечной атрофией получат лекарства на 770 млн

Закупка на препараты для первых 5 пациентов уже объявлена. Фото: piixabay.com

Закупка на препараты для первых 5 пациентов уже объявлена. Фото: piixabay.com

Комитет по здравоохранению Петербурга закупит лекарства для лечения 16 пациентов со спинально-мышечной атрофией. Закупка на 20 первых упаковок препарата «Спинраза» уже объявлена.

Лекарства получат пять пациентов со спинально-мышечной атрофией (СМА). В марте 2020 года будет объявлен аукцион на поставку еще 40 флаконов препарата для 11 пациентов.

«Стоимость лечения 16 пациентов препаратом «Нусинерсен» (Спинраза) в первый год лечения составит около 770 млн рублей», — уточнили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Первым пациентам препарат будет введен в конце марта, остальным — в середине второго квартала. Протоколы врачебных комиссий о назначении «Спинраза» уже получены.

До августа 2019 года в России не было препаратов для лечения СМА. Как подчеркнули в комитете, опыта работы со «Спинразой» в медицинских учреждениях Петербурга пока нет.

Спинально-мышечная атрофия — тяжелое редкое наследственное заболевание. Оно выражается в поражении двигательных нейронов спинного мозга, что приводит к нарушению работы ног, головы и шеи. Пациентам с СМА грозит инвалидность и часто летальный исход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут снять ограничения на закупки иностранных лекарств.