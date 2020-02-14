В России планируют снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Мишустин подчеркнул, что важным должно быть не происхождение лекарства, а его эффект. Фото: pixabay

Мишустин подчеркнул, что важным должно быть не происхождение лекарства, а его эффект. Фото: pixabay

Премьер-Министр России Михаил Мишустин поручил за два месяца изучить как применяются незарегистрированные лекарства для онкобольных детей. И, на основе этого, внести предложения по необходимым изменениям в законодательство. Премьер также потребовал ускорить работу по одобрению новых рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.

Минздраву поручено до 14 апреля создать специальные центры визуалиационных и лучевых методов исследований у детей. Они должны начать работу к вышеупомянутой дате.

Помимо этого, Минздраву было поручено предложить изменения по требованиям для студентов медицинских вузов. В том числе, обязательное прохождение обучения после окончания специалитета по разным программам.

К 12 марта было поручено представить предложения по отмене ограничений на покупку иностранных жизненно-важных лекарств. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу правительства РФ.