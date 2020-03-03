В Кировском районе Ленобласти закрыли общественную баню, нарушающую санитарные нормы

Воспользоваться общественной баней жители города Кировска не смогут в течение пяти дней. Также, Роспотребнадзор на месяц закроет уличный туалет, также уличенный в нарушении санитарных норм.

Ведомство проинспектировало объекты, которые находятся на содержании организации «Спецтранс города Кировска». Два из них — баня и общественный туалет на улице, — не прошли проверку. Как пишет Online.47.ru, временно оба учреждения будут недоступны для кировчан.

Общественному банному комплексу выделили пять дней на устранение нарушений, уличный туалет прекратит работу на месяц. Какие нарушения были выявлены Роспотребнадзором и как с ними будут бороться объекты, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о рекомендациях Роспотребнадзора по поддержке и укреплению иммунитета.