Акивисты просят депутатов проголосовать против «антизеленого» закона

Движение «Красивый Петербург» обратилось к депутатам Законодательного собрания с требованием не допустить принятия «зеленого» закона. Документ «засекречивает» протоколы обследования деревьев и позволяет признать аварийным практически любое растение.

«Вместо того, чтобы сделать процедуру вырубок максимально понятной и прозрачной, власти в очередной раз показывают мастерство настроить против себя общество», — отметил координатор «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Законопроект был принят депутатами в первом чтении. В поддержку инициативы проголосовали 40 парламентариев, против — 4. Активисты призывают депутатов изменить свое мнение, а также проголосовать письменно и открыто.

Напомним, законопроект рассмотрели на заседание Законодательного собрания Петербурга 26 февраля. Документ был разработан комитетом по благоустройству и внесен в парламент губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 28 деревьев в парке «Тихий отдых» на Каменном острове в Петербурге приговорили к вырубке.