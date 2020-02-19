На Каменном острове 28 деревьям грозит вырубка

В парке «Тихий отдых» на Каменном острове в Петербурге планируют вырубить 28 деревьев. Половину из них еще можно спасти, считают активисты.

Согласно информационном щиту, валка деревьев запланирована на 17-28 февраля. За работы отвечает ОАО «Садово-парковое предприятие «Центральное». Оно планирует срубить 28 тополей, вязов, рябин, берез, елей и лиственниц.

«Вырубка примерно половины деревьев под вопросом, потому что есть действительно на 100% сухие деревья, а есть те, что имеют дефекты коры, дупла и чьи кроны мы не видели», — рассказала gazeta.spb.ru активистка Вера Сухушина.

Защитники зеленых насаждений планируют пригласить специалистов, которые могли бы осмотреть деревья и вынести вердикт. Для этого работы по вырубке необходимо отложить.

В садово-парковом предприятии уточнили, что весной вместо поваленных деревьев будет посажено 80 кленов, лип, берез и каштанов. Однако, как отмечают активисты, далеко не факт, что они приживутся. К тому же, молодое дерево не способно приносить ту пользу, что приносят взрослые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установили правила ведения реестра выданных порубочных билетов.