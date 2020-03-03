Лоза заявил, что не будет болеть за Little Big на «Евровидении»

Лоза заявил, что не будет болеть за Little Big на «Евровидении»
Логотип Евровидения-2020. Фото: Европейский вещательный союз

Певец Юрий Лоза заявил, что отказывается болеть за группу Little Big на «Евровидении-2020».

«Они работают на чужую культуру. Они льют воду на британскую мельницу? Группа с английским названием будет петь по-английски. Почему же она русская? Что в ней русского? Почему они Little Big, а не Сергей, Илья, Софья?»,- объяснил он свое решение, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.

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