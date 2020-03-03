В Петербурге требуют запретить сайт с инструкцией создания электроудочки

На сайте имелась инструкция с изготовлением электроудочки. Фото: pixabay.com

На сайте имелась инструкция с изготовлением электроудочки. Фото: pixabay.com

Сайт с инструкцией по изготовлению электроудочки в домашних условиях могут запретить. С соответствующим заявлением в суд обратилась прокуратура Красногвардейского района Петербурга.

Поводом для обращения стало нарушение закона. Электроудочка относится к запрещенным товарам и устройствам, позволяющим ловить рыбу с помощью электрического тока.

«За незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена уголовная ответственность», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Сайт доступен для неограниченного числа интернет-пользователей. Ознакомиться со способами создания электроуточки мог любой, подчеркнули в ведомстве.

Информацию, размещенную на сайте, требуют признать запрещенной на территории РФ. Заявление направлено в Красногвардейский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге признал запрещенной информацию, которая распространялась на двух сайтах по продаже продуктов из Испании и Италии.