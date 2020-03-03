Цирковые животные вместо пенсии пойдут на убой

Жителей Петербурга всколыхнула новость о том, что для вольерной охоты животных могут предоставлять цирки.

К сожалению, животные, которые своими выступлениями делают счастливыми зрителей, после заката своей «карьеры», не могу рассчитывать на личное счастье — спокойной старости у них не бывает.

В эфире радио «Эхо Москвы» Александр Невзоров заявил, что с парой цирков уже идут переговоры о предоставлении для вольерной охоты животных, которые уже не в состоянии «работать». В том числе и медведей.

«Мойка78» попыталась узнать у экспертов, возможно ли такое на самом деле. Директор центра реабилитации и репродукции диких животных «Сирин» Ксения Михайлова не в курсе, правда и или нет, но рассказала о печальной статистике. В основном, все животные и так идут на убой, специальных приютов для старичков или «списанных» зверей нет. Если кого-то и забирают, а не убивают, то это, скорее, исключительный случай.

В остальных случаях, некоторые животные отправляются колесить по городам в специальных вагончиках, чтобы развлекать людей в так называемых «передвижных зоопарках. Для животных это отдельные мучения, ведь мало того, что пространство очень маленькое, так ещё и условия климата в России могут быть совсем невыносимыми для большинства животных. Об этом рассказала координатор движения «Голоса за животных» Оксана Данилова.

Лошади идут в прокат или на мясо, а кто-то отправляется на притравочные станции.

В других случаях животное усыпляют. Неизвестно, как с этим будут обстоять дела после принятия закона «Об ответственном отношении к животным».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января в России введут «пенсии» для цирковых животных.