Петербург оказался в тройке лидеров для туристов в мартовские праздники

Это связано с тем, что на три мартовских выходных больше планируются короткие поездки. Поэтому, путешествиям по России отдается предпочтение. Больше всего туристам интересен Сочи, популярность которого в последнее время только растет, далее идет Подмосковье, а на третьем месте расположился Санкт-Петербург. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на АТОР.

Поездки за границу же, в основном, были куплены заранее — за полгода. В основном в приоритете у путешественников Таиланд, после идет Турция, а третье место по популярности — ОАЭ.

Если рассматривать Европу, то в предпочтениях у туристов Кипр, Чехия и Прибалтика. Чуть раньше отмечался интерес к Италии, но из-за эпидемии коронавируса он спал, а запланированные поездки стали отменяться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург признали лучшим городом для делового туризма.