Петербург признали лучшим городом для делового туризма

Петербург признали лучшим городом для делового туризма
Петербург привлекателен для деловых туристов благодаря множеству мероприятий. Фото: Pixabay

За 2019 год деловых мероприятий в городе начали проводить на 10% больше, чем до этого.

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем сообщает ТАСС. Санкт-Петербург назвали лучшим городом для делового туризма эксперты международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards.

В 2019 году в Северной столице состоялось 415 мероприятий, что на 10% больше, чем до этого. Благодаря этому город посетили 1,1 миллионов человек. Отмечается, что власти реализовывают различные программы, для того, чтобы сделать Петербург привлекательнее для любителей делового туризма.

К слову, в 2020 году решили посвятить еще больше времени подобным мероприятиям, так что есть все шансы второй раз заполучить премию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург попал в топ самых популярных направлений для туристов.

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