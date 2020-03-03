Менеджер Little Big ушел из группы

Этой новостью Андрей Орехов поделился сегодня, 3 марта, в своем личном аккаунте на Facebook.

Произошло это спустя сутки после того, как было объявлено, что Little Big поедут на Евровидение в этом году.

Это решение Орехов принял из-за того, что его путь и путь группы начали расходиться. И их представления о развитии начали различаться с тем, чем он действительно бы хотел заниматься.

Орехов подчеркнул, что очень рад и горд за группу. Всех участников коллектива и их команду он считает профессионалами и лучшими на рынке, но места для себя он там больше не видит. Об этом Орехов рассказал Telegram-каналу «Антиглянец».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургская группа Little Big едет на «Евровидение». Это официально объявил Первый канал вчера, 2 марта. Евровидение в этом году состоится в Роттердаме.