В Конституции предлагают закрепить конфискацию имущества у коррупционеров

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил закрепить в основном законе государства положение о конфискации имущества коррупционеров.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Бастрыкина, в прошлом году следственные органы возместили нанесенный коррупцией ущерб государству почти на 2 млрд рублей, а также арестовали имущество обвиняемых на сумму в 7 млрд рублей. Он отметил, что эти средства составили более 40% от суммы причиненного ущерба.

Бастрыкин также сообщил, что в 2019 году в суд было направлено более 8,4 тыс. уголовных дел о коррупции, среди которых 3,5 тыс. — о взяточничестве. Были осуждены 479 лиц с особым правовым статусом.

По словам главы СКР, конфискация имущества у коррупционеров остается наиболее действенной мерой уголовного наказания по данному преступлению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле затруднились ответить, какого Бога упомянут в Конституции.