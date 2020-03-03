В Кремле затруднились ответить, какого Бога упомянут в Конституции

Россия останется светским государством, несмотря на внесение в текст Конституции РФ упоминания о Боге. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, какого именно Бога упомянут в Конституции, в Кремле ответить затруднились.

«Я думаю, это будет своевременно разъяснено», — приводит слова Пескова «Ведомости».

Он добавил, что до принятия поправок и голосования будет проведена широкая кампания, которая разъяснит данные поправки.

Напомним, 2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении Конституции. В частности, он предложил закрепить упоминание Бога в документе.

Второй пакет поправок также включает закрепление брака как союза мужчины и женщины, не допускает умаления подвигов при защите Отечества и называет Россию правопреемницей Советского Союза.