Путин внес в Конституцию поправку о браке

Президент России Владимир Путин внес ко второму чтению своего законопроекта об изменениях в Конституции поправку о браке. Об этом рассказал вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, сообщает ТАСС.

Согласно предложению Путина, в Конституции закрепят понятие брака как союза мужчины и женщины.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский президент подписал закон о расширении программы маткапитала. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.