Российские банки могут отказаться от приема платежей за ЖКХ

Банки предупреждают о закрытии своих сервисов по приему платежей за услуги ЖКХ . Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Банки предупреждают о закрытии своих сервисов по приему платежей за услуги ЖКХ . Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российские платежные агенты и банки предупреждают о закрытии своих сервисов по приему платежей за услуги ЖКХ в том случае, если в стране будут отменены комиссии с граждан. Банки отказываются брать на себя их расходы.

Как сообщает РБК, ссылаясь на Национальный совет по финансовому рынку, предложенный партией «Единая Россия» законопроект может стать причиной снижения доступности платежей для населения. Из-за него могут подорожать другие услуги, которые оказывают банки.

Проект закона предусматривает введение запрета для платежных агентов, банков и «Почты России» брать комиссию с россиян, платящих за услуги ЖКХ. Он направлен в Госдуму на рассмотрение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России хотят пересмотреть стоимость услуг ЖКХ.