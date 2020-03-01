В России хотят пересмотреть стоимость услуг ЖКХ

Власти примут во внимание аномально теплую зиму и учтут эту информацию при корректировке по показаниям счетчика.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщили в «Известиях», ссылаясь на Министерство строительства и ЖКХ. В ведомстве заявили, что собираются пересмотреть стоимость услуг в тех регионах, где платежи начисляются равномерно в течение года. Дело в том, что в большинстве объектов России была аномально высокая температура для зимы.

«В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — заявили в Минстрое.

Напоминаем, что эксперты назвали зиму 2019/20 одной из самых теплых за последние 80 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жилищный комитет внедрит “умные” технологии в расчеты по ЖКХ. Вице-губернатор попросил организовать уборку парадных и территорий рядом с домами таким образом, чтобы местным жителям было удобно и комфортно.