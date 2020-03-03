Доктор Мясников рассказал о пользе китайского коронавируса

Доктор Александр Мясников, работающий на программе «О самом главном» на канале «Россия 1», призвал не бояться эпидемии нового китайского коронавируса.

Мясников написал в своем Telegram-канале, что если бы СМИ не освещала эпидемию коронавируса, а врачи не заостряли бы на нем внимание, то «мир этого просто не заметил бы». Доктор объяснил это тем, что ежегодно от гриппа и других вирусных инфекций в мире умирает гораздо больше людей.

По его словам, что с потеплением эпидемия сойдет на нет. Он также считает, что коронавирус оказался полезен для населения планеты, поскольку теперь оно станет бдительнее относиться к эпидемиям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса Twitter переводит сотрудников на удаленную работу.