В Невском районе попавшие в ДТП иномарки зацепили пешехода

В Невском районе попавшие в ДТП иномарки зацепили пешехода
Пострадавшего отвезли в больницу. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга столкнулись два автомобиля Citroen Berlingo и Land Rover. Одна из иномарок наехала на пешехода.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД РФ по городу и области, все произошло во вторник вечером, возле дома №95 по проспекту Обуховской Обороны. Land Rover пытался перестроиться в другую полосу и, не заметив другую иномарку, врезался в нее. После столкновения автомобиль наехал на мужчину, который был на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

Получившего травмы мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его личность пока неизвестна. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Она могла бы быть жива…»: на месте ДТП в Купчино разместили памятную табличку.

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