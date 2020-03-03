В Невском районе попавшие в ДТП иномарки зацепили пешехода

В Невском районе Петербурга столкнулись два автомобиля Citroen Berlingo и Land Rover. Одна из иномарок наехала на пешехода.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД РФ по городу и области, все произошло во вторник вечером, возле дома №95 по проспекту Обуховской Обороны. Land Rover пытался перестроиться в другую полосу и, не заметив другую иномарку, врезался в нее. После столкновения автомобиль наехал на мужчину, который был на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

Получившего травмы мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его личность пока неизвестна. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

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