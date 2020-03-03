«Она могла бы быть жива…»: на месте ДТП в Купчино разместили памятную табличку

&#171;Она могла бы быть жива&#8230;&#187;: на месте ДТП в Купчино разместили памятную табличку
Место ДТП на Ярослава Гашека. Фото: vk.com/dorinspb

Во Фрунзенском районе Петербурга появилась памятная табличка, посвященная женщине, погибшей в ДТП на улице Ярослава Гашека в конце января.

Женщина погибла под колесами Daewoo Nexia, когда шла через дорогу по пешеходному переходу. За рулем автомобиля находился 18-летний мужчина.

«Она могла бы быть жива, но… слишком много но, из-за которых на наших улицах гибнут люди», — отметили в группе «Городские проекты» в соцсети «ВКонтакте».

Табличка установлена по инициативе «Городских проектов» Ильи Варламова и Максима Каца. Разместили её на столбе перед светофором у пешеходного перехода. Собой она представляет бело-желтую доску с указанием даты ДТП и причин, по которым аварии происходят на дорогах Петербурга.

Представители «Городских проектов» указали на то, что пешеходные переходы плохо освещены и не оборудованы искусственными ограничителями скорости. Штрафы за превышение скорости, по мнению Каца и Варламова, недостаточно высокие. Так, за превышение до 100 км/ч водителю придется заплатить всего 250 рублей.

Напомним, авария произошла вечером 28 января у дома 6 по улице Ярослава Гашека. Водитель Daewoo Nexia скрылся с места происшествия.

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