Посылки с AliExpress могут задержаться из-за коронавируса

Посылки с AliExpress могут задержаться из-за коронавируса
Посылки могут задержаться. Фото: pixabay

Интернет-площадка AliExpress сообщила в соцсетях, что заказанные товары могут отправиться покупателям с задержкой, причиной которой стала эпидемия нового коронавируса.

Как сообщает англоязычный профиль AliExpress в Facebook, в связи с распространением вируса некоторые посылки обрабатываются дольше обычного. Компания напомнила всем пользователям о безопасности заказов с площадки, которую подтвердила Всемирная организация здравоохранения.

На странице глобальной интернет-площадки отметили, что AliExpress делает все возможное для ускорения работы по отправке посылок покупателям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Доктор Мясников рассказал о пользе китайского коронавируса. Он также считает, что коронавирус оказался полезен для населения планеты, поскольку теперь оно станет бдительнее относиться к эпидемиям.

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