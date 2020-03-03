Каршеринг снес светофор на перекрестке Николая Рубцова и Федора Абрамова

Каршеринг снес светофор на перекрестке Николая Рубцова и Федора Абрамова
Место ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today

Во вторник вечером, 3 марта, в Выборгском районе Петербурга произошла авария с участием легковушки и каршеринга. Последний отлетел в сторону тротуара и снес ограждение и светофор.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на перекрестке улицы Николая Рубцова и улицы Федора Абрамова. Судя по опубликованным очевидцами снимкам, в результате столкновения с черной иномаркой каршеринг влетел в ограждение, а после снес светофор.

Обе машины получили повреждения. Подробности аварии не приводятся. Данные о возможных пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Литейном столкнулись два каршеринга одной фирмы. В Северной столице на Литейном проспекте столкнулись два каршеринга. Удар был несильным, однако позабавил очевидцев.

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Каршеринг снес светофор на перекрестке Николая Рубцова и Федора Абрамова
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