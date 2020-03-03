Кораблекрушение в Бразилии унесло жизни 18 человек

На севере Бразилии произошло кораблекрушение, в котором погибли 18 человек. Без вести пропавшими числятся 22 человека, а остальные 46 пассажиров судна спаслись.

Как сообщает РИА Новости, все произошло на реке Рио-Яри, там затонуло судно Анна Каролина III. Бразильская Генпрокуратура заявила, что расследовать причины трагедии будет комиссия по надзору за речным транспортом. Известно, что у перевозчика не было официального реестра пассажиров и грузов.

Экстренные службы при содействии военных продолжают поиски людей в районе происшествия. Тела погибших направляют в институт Макапы для экспертизы и последующего опознания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при крушении Ан-2 в Магадане пять человек получили переломы позвоночника.