Немецкий круизный лайнер поставили на карантин у берегов Норвегии из-за коронавируса

Круизный лайнер Aida Aura, прибывший из Германии в Норвегию, поставили на карантин из-за подозрений на коронавирус у двух человек, находившихся на судне.

Как сообщает AP, всего на борту находится 1,2 тыс. пассажиров. Два немца примерно неделю назад контактировали с зараженными коронавирусом.

Специалисты провели две проверки у вызвавших подозрение на коронавирус пассажиров и пришли к выводу, что они не инфицированы. После этого всем членам экипажа и пассажирам, включая тех двоих, разрешили сойти на берег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экипажу лайнера Diamond Princess в Японии разрешили сходить на берег. Членов экипажа временно разместят на территории государственного училища налоговой службы в префектуре Сайтама. Они будут находиться под наблюдением врачей.