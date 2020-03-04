В Ленобласти полыхающий частный дом потушили за час

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар в частном доме. Огонь удалось потушить за час.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, пожар начался в частном доме в деревне Померанье в 18:43 вечера во вторник, 3 марта. Пожарно-спасательная служба направила на место происшествия восемь огнеборцев и две единицы спецтехники.

Прибывшие на место спасатели установили, что дом полыхает на площади в 40 квадратных метров. Пожарные справились с огнем почти за час — в 19:37 он был потушен. Данные о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Трефолева дотла сгорел автомобиль Honda. В Кировском районе Северной столицы вспыхнул автомобиль марки Honda. Пожарным потребовалось полчаса, чтобы потушить пламя.