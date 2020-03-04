Блогер Диденко ответила на критику после трагического инцидента в банном комплексе Москвы

Блогер Екатерина Диденко, на которую обрушилась критика после трагического инцидента ее дне рождении в банном комплексе Москвы, ответила на негативные комментарии в сторис Instagram.

«Мне очень жалко и очень больно… Как вы умудряетесь писать мне гадости», — обратилась она к подписчикам.

Девушка выразила соболезнованиям родным и близким погибших и отметила, что ей очень тяжело.

«Те, кто устроил травлю, ответят за свои слова», — написала девушка.

Страшное происшествие произошло 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По официальным данным, скончались три человека, в том числе ее муж. Еще два человека госпитализированы. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать. Произошла химическая реакция и сильное дымообразование. В результате все закончилось трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.