В «Нафтогазе» обсуждают меры против «Северного потока-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал об обсуждении с представителями властей США мер, направленных на то, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, Россия пытается своими силами достроить газопровод, чего Украине нельзя допустить.

«Игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода», — заявил Коболев, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что рассчитывает на американские санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.