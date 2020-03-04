Стало известно о сроках публикации обновленной Конституции

Новый вариант конституции, в случае внесения в нее поправок появится спустя примерно полторы недели в собрании законодательства РФ, после чего документ выпустят отдельным изданием.

Заместитель директора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина отметила, что с момента получения издательством конечного текста до публикации Конституции в собрании законодательства может понадобиться порядка полутора-двух недель, но все будет делаться «четко в сроки, которые регламентированы».

Она отметила, что электронный вариант документа появится раньше на портале правовой информации.

Накануне президент России внес поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. В поправках Путина есть упоминание Бога и определение брака «как союза мужчины и женщины». Фраза «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…» будет соседствовать с формулировками о том, что Россия — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Президент также предлагает указать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.