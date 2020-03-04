В Петербурге на 20% снизилось число ипотечных кредитов Сбербанка

Крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы сократил число жилищных кредитов, выданных в Петербурге, на 20%.

В целом по Северо-Западному федеральному округу, согласно итогам прошлого года, кредитно-финансовая организация выдала на 18% меньше ипотечных кредитов, сообщает замглавы Северо-Западного отделения ПАО Сбербанк Анатолий Песенников.

Специалист уверен, что резкие изменения показателей являются следствием отказа от участия в долевом строительстве, а также переходом на проектное финансирование и эскроу-счета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что введение эскроу-счетов (когда деньги вкладчиков девелоперу нельзя использовать до завершения строительства) направлено на борьбу с недобросовестными застройщиками. К сожалению, минусом проекта стал рост цен на строительство и, соответственно, недвижимость.