Блогер Диденко назвала время смерти своего мужа «подарком»

Блогер Диденко назвала время смерти своего мужа «подарком»
Блогер Екатерина Диденко и её муж. Фото: instagram.com/didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина его «подарком» ей.

«Он умер не в день моего рождения, а 29 февраля, в 1:00», — написала она в Instagram. По ее словам, он «дотянул специально», чтобы ей было морально легче.

Диденко также отметила, что о смерти мужа узнала из СМИ в 0:46.

«Они хоронили меня и еще не умершего мужа», — пояснила она.

Страшное происшествие произошло 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По официальным данным, скончались три человека, в том числе ее муж. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать. Произошла химическая реакция и сильное дымообразование. В результате все закончилось трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.

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