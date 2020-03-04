В Сосновом Бору продлили карантин по гриппу и ОРВИ

В городе Сосновый Бор Ленинградской области до 11 марта продлили карантинные мероприятия по гриппу и ОРВИ.

Во время карантина отменяются массовые культурные и спортивные мероприятия для детей в закрытых помещениях. В частных детских садах и других дошкольных учреждениях отменяются все мероприятиях в помещения, в которых задействовано более одной группы.

«В помещениях необходимо поддерживать необходимые режимы температуры и проветривания», — сообщили в администрации Сосновоборского городского округа.

Помимо этого, в Центре социального обслуживания весь персонал будет работать в защитных масках.

Решение о продлении карантина принято санитарно-противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за эпидемии гриппа и ОРВИ на карантин отправлены 92 класса и 18 групп в детских садах.