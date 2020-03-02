Почти 100 классов в Петербурге ушли на карантин из-за ОРВИ

Почти 100 классов в Петербурге ушли на карантин из-за ОРВИ
В школах карантин из-за ОРВИ. Фото: pixabay.com

В Петербурге из-за эпидемии гриппа и ОРВИ на карантин отправлены 92 класса и 18 групп в детских садах. Занятия в них приостановлены на неделю, сообщили gazeta.spb.ru в Управлении Роспотребнадзора по городу.

«На сегодняшний день, на 2 марта, на семь дней приостановлен учебный процесс в 92 классах 51 школы и в 18 группах 13 детских дошкольных учреждений», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего в городе зарегистрировано 54 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 7,2% ниже уровня аналогичного периода прошлой недели.

На карантин классы и группы отправляют в случае отсутствия 20% детей. Соответствующее решение принимают руководители образовательных организаций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что своевременное принятие мер позволяет снизить заболеваемость в коллективах и среди населения в целом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным на 27 февраля из-за распространения гриппа и ОРВИ на карантин были отправлены 68 классов и 14 групп.

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