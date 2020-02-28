Петербургские школы закрыли почти 70 классов на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Петербургские школы закрыли почти 70 классов на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В Петербурге растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Учебный процесс приостановили в 68 школьных классах и в 14 группах детских садов из-за активного распространения гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе городского Управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Северной столице достигла недельного эпидемического порога. Врачи зафиксировали почти 60 тысяч случаев ОРВИ. Заболевание наиболее распространено у детей в возрасте от семи до 14 лет. Заболеваемость среди взрослых превышает уровень недельного порога на 16%.

Как отметили в ведомств, изоляция больных людей от коллектива стала одной из наиболее эффективных мер профилактики сезонных заболеваний, поскольку пациенты могут заразить окружающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ.

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