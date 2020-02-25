В Ленобласти увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Ленобласти увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ
Эпидемии не предвидится. Фото: pixabay.com

За неделю в больницу отправились почти сто человек.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Ленобласти. Там отметили, что за прошедшую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось более чем на два процента. Так, в больницу попало 98 человек, из них 58 – это дети. Эксперты уверяют, что эпидемии не предвидится, так что переживать не о чем.

Тем не менее, жителям региона советуют избегать контакта с больными людьми, почаще мыть руки и проветривать комнаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «КамАЗ» планирует переход на неполную рабочую неделю из-за коронавируса.

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