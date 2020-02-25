«КамАЗ» планирует переход на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель дизельных грузовых автомобилей «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе производства на неполную рабочую неделю с конца апреля.

Как сообщает корпоративное издание завода, это решение было принято с целью подстраховки, на случай возможных перебоев в поставках запчастей из КНР, где бушует эпидемия новой коронавирусной инфекции.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПАО «КамАЗ», приказ призван помочь избежать возможных простоев производства с целью экономии средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может стать причиной приостановки производства Nissan в Петербурге. Производство автомобилей упомянутой марки в России может «заморозиться» в случае, если процесс изготовления деталей для машин в Китае не восстановится до середины февраля.