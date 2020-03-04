В Минске предъявили обвинения двум россиянам после взрыва во время салюта

Белорусский Следком завершил расследование по уголовному делу о взрыве пиротехнических изделий 3 июля прошлого года в Минске. В результате происшествия погиб человек.

На данный момент следователи предъявили обвинения двум гражданам Российской Федерации. Выяснилось, что пиротехнические изделия, из которых должен был грянуть салют в День независимости, оказались в большом количестве неисправны. Однако инженеры российской компании-производителя не отбраковали товар, а, вместе с пиротехниками и командиром роты Минской военной комендатуры механическим путем попытались исправить дефект.

В результате изделия стали окончательно непригодными для использования, что впоследствии привело к гибели командира роты. Кроме того, еще 11 человек получили травмы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенник-газовщик из Петербурга отправился в тюрьму на три года.