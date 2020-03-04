Депутаты не разрешили проводить митинги на Невском и Дворцовой

Депутаты не разрешили проводить митинги на Невском и Дворцовой
Митинг в Петербурге. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Законодательное собрание Петербурга отклонило ряд поправок к законопроекту о митингах. Документ во втором чтении рассмотрели на заседании парламента 4 марта.

Представители фракции «Справедливая Россия» предлагали разрешить проводить митинги на Невской проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также разрешить пикеты на расстоянии 15 метров от зданий, которые занимают органы госвласти Петербурга. Эти и другие поправки «справедливороссов» приняты не были.

Предложения о массовых акциях на Дворцовой раскритиковал спикер парламента Вячеслав Макаров. Он отметил, что в России уже «домитинговались» в 1917 году, а затем также «домитинговались» в СССР.

Парламентское большинство также отклонило поправки КПРФ и депутата от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского.

Вместе с тем, одобрены поправки о запрете митингов в местах, где существует угроза обрушения здания или сооружения, а также о введении ответственности для организаторов акций, если они отказались от их проведения, но не уведомили об этом уполномоченные органы власти. Минимальное количество гайд-парков решено установить на уровне не менее 4 площадок.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
закон о митинге законодательное собрание митинг новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обвиняемый во взрыве академии Можайского прошел лечение
На перекрестке Космонавтов и Звездной произошло ДТП с такси
Урбанисты рассчитали, какой район Петербурга самый безопасный при наводнении
Две иномарки не поделили перекресток в Выборгском районе
Задержан мотоугонщик, похитивший байк в Новоселах прошлым летом
В Петербурге могут открыть креативные пространства за счет бюджета
В Петербурге мошенники выманили у пенсионеров 884 тысяч
Туктамышева рассказала, почему ее рассмешила фамилия Дзюбы